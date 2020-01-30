Google начал брать деньги за данные своих пользователей

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Как пишет издание, Google получает от властей массу обращений о доступе к данным своих пользователей, таким как адреса электронной почты, информация о местоположении и поисковых запросах. Новые тарифы должны компенсировать затраты на сбор и подготовку этих данных.

К примеру, за $45 (1 120 грн по нынешнему курсу — ред.) компания передаст информацию для судебной повестки, за $60 (1 500 грн по нынешнему курсу — ред.) — для ордера на прослушку телефонных разговоров, $245 (6 100 грн по нынешнему курсу — ред.) — для ордера на обыск.

Отмечается, что компании имеют право взимать такую плату по закону, но обычно ИТ-гиганты передавали информацию бесплатно, отчасти — чтобы не создавать впечатление, будто они хотят нажиться на ней. Эксперты в сфере приватности говорят, что введение платы должно снизить количество запросов из органов.

Только за первое полугодие Google поступило более 75 000 таких обращений примерно по 165 000 аккаунтов.