Перший випадок зараження новим коронавірусом підтвердили в ОАЕ

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В Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом. Про це повідомляє державне агентство ОАЕ з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни, інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що хвора людина приїхала з Уханя.

ОАЕ є пересадочним хабом багатьох авіаперельотів та домівкою для таких великих перевізників як Emirates та Etihad.

Наразі у Китаї підтверджено вже 132 летальних випадків захворювання на вірус.

Раніше крім Китаю випадки захворювання на коронавірус було зафіксовано ще у 15 країнах включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.