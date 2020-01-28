Перехід на новий формат: в Японії готуються до впровадження 6G

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Уряд Японії прийняв рішення почати підготовку до впровадження в країні систем зв'язку шостого покоління (6G), яке планується орієнтовно на 2030 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.

З цією метою створюється рада експертів у складі технічних фахівців, представників приватного бізнесу і відповідних відомств, покликаних до літа розробити комплексну стратегію переходу на новий формат.

Масове впровадження систем зв'язку п'ятого покоління (5G) відбудеться в Японії навесні цього року. В їх використанні країна відстала від США і Південної Кореї, де використання 5G вже почалося.

Тепер уряд Японії у співпраці з бізнесом хотів б надолужити згаяне і захопити лідерство в переході на ще більш швидкісні і захищені системи шостого покоління. Їх, зокрема, передбачається широко використовувати в безпілотних транспортних засобах.

6G — шосте покоління мобільного зв'язку, впровадження якого очікується в 2026-2030 роках.

Серед вимог до мереж 6G фахівці вказують швидкість передавання даних від 100 Гбіт/с до 1 Тбіт/с, при цьому для управління мережами будуть використовувати системи штучного інтелекту.