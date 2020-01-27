Стремительное распространение коронавируса: карта онлайн (видео)

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Неизвестный ранее коронавирус, эпидемия которого началась в китайском Ухане, за сутки убил 27 человек. Общее количество заразившихся в Китае, по официальным данным, достигло почти 3 тысяч человек. Об этом NNS стало известно в ходе мониторинга множества источников.

Как сообщают китайские власти, всего от болезни погибло 80 человек. Об этом информирует государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи смертей приходятся на провинцию Хубэй.

Кроме того, в китайской провинции Хайнань зарегистрирован первый случай смертельного исхода из-за коронавируса: умерла 80-летняя жительница провинции, прибывшая 17 января из Уханя.

На территориях за пределами материковой части страны восемь заболевание обнаружено в Гонконге, в Макао, на Тайване, в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, в Южной Корее, в США, в Малайзии, во Франции, во Вьетнаме и в Непале.

Центр системных исследований и инжиниринга создал онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса из Китая. В реальном времени онлайн-карта показывает все подтверждённые случаи заболевания, а также летальные исходы.

На карте также отображены все предположительные и выздоровевшие пациенты. Инструмент использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в США, Европе и Китае.

На момент публикации новости число заразившихся равно 2886, а число погибших — 81. Онлайн-карта указывает, что 59 людям удалось выздороветь.

Сообщается, что Билл Гейтс пожертвовал на борьбу в коронавирусом 10 миллионов долларов.

Также сегодня появились сообщения в украинских СМИ о том. Что случай заражения коронавирусом официально подтвержден в нашей стране. Однако, медики утверждают, что речь идет не о китайском коронавирусе, а о другом типе.

В сети появилось видео, как больного, зараженного китайским коронавирусом, трясет во время приступа. Видео обнародовало издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как человека сильно трясет в больничной койке. Сотрудница в маске придерживает его за голову.