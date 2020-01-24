По Європі за акційною ціною: Ryanair продає мільйон квитків

- 24 січ. 2020
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Ірландський лоукост Ryanair розпродає квитки на рейси по Європі зі знижками до 20% на мільйон місць. Про це інформують finance.ua з посиланням на сайт авіаперевізника.
Повідомляється, що придбати акційні квитки можна до 26 січня 2020 року на подорожі у період із 1 лютого до 30 червня 2020 року.
В акцію включені два українські міста, з яких лоукост здійснює польоти: Київ (аеропорт «Бориспіль») та Львів.
Ціни на квитки в одну сторону:
Київ – Вільнюс – €9,99$
Львів – Будапешт – €12,99;
Київ – Братислава – €13,99;
Київ – Стокгольм – €14,99;
Львів – Лондон (Станстед) – €18,99;
Київ – Мадрид – €30,64.
Більше рейсів можна знайти за посиланням.
Для довідки: Ryanair — найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії, з головним офісом у Дубліні.
Ryanair здійснює польоти з декількох українських міст: Києва, Львова, Харкова, Херсона та Одеси.
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