По Європі за акційною ціною: Ryanair продає мільйон квитків

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Ірландський лоукост Ryanair розпродає квитки на рейси по Європі зі знижками до 20% на мільйон місць. Про це інформують finance.ua з посиланням на сайт авіаперевізника.

Повідомляється, що придбати акційні квитки можна до 26 січня 2020 року на подорожі у період із 1 лютого до 30 червня 2020 року.

В акцію включені два українські міста, з яких лоукост здійснює польоти: Київ (аеропорт «Бориспіль») та Львів.

Ціни на квитки в одну сторону:

Київ – Вільнюс – €9,99$

Львів – Будапешт – €12,99;

Київ – Братислава – €13,99;

Київ – Стокгольм – €14,99;

Львів – Лондон (Станстед) – €18,99;

Київ – Мадрид – €30,64.

Більше рейсів можна знайти за посиланням.

Для довідки: Ryanair — найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії, з головним офісом у Дубліні.

Ryanair здійснює польоти з декількох українських міст: Києва, Львова, Харкова, Херсона та Одеси.