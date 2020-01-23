Суп из летучих мышей мог стать причиной передачи коронавируса человеку

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Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса – супа с летучими мышами. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Фокус, который ссылается на The Sun.

Согласно полученной NNS информации, новое исследование опубликовано в Китайском научном бюллетене. Ученые установили, что обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.

Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды.

После этого, в соцсетях появилось множество фотографий, на которых люди едят вышеупомянутый китайский деликатес. На снимках видны мертвые рукокрылые с удаленным желудком и миска с бульоном на фоне.

Отмечается, что предыдущие смертельные вспышки атипичной пневмонии (SARS) и лихорадки Эбола были переданы человеку от летающих млекопитающих.

В этот раз эксперты изначально считали, что вирус не может передаваться от человека к человеку, поэтому не может стать причиной серьезной вспышки. Но проведенное исследование и последующие случаи передачи вируса от человека к человеку доказали обратное.

В исследовании Академии наук Китая, экспертами из Народно-освободительной армии Китая и Шанхайского института Пастера выявило, что вирус обладает "большим сходством" с человеческим белком под названием ACE2.

Ученые считают, что этот связывающий белок также очень поход на белок SARS, который убил почти 800 человек и заразил 8 тыс. человек во всем мире в период с 2002 по 2003 годы. Исследователи также выяснили, что новый штамм в эволюционном дереве принадлежит к бета-коронавирусу.

Так, результаты тестов показывают, что опасность нового вируса 2019-nCoV могла быть существенно недооценена в исследовательском сообществе.

Согласно другому исследованию, человек мог заразиться вирусом от змеи. В докладе из Журнала медицинской вирусологии говорится, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

Ранее сообщалось:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.

22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.

23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда. Также позже были закрыты еще два больших города. В Пекине отменили празднование Нового года.

23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".