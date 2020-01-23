Смертельний вірус: санітари будуть зустрічати літаки з Китаю у "Борисполі"

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Кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з ДПСУ літаки, які мають пряме авіасполучення з Китаєм. Про це інформує УНІАН.

Санітарно-карантинні підрозділи спільно з Державною прикордонною службою зустрічатимуть літаки, які прибувають до України з Китаю, та проводитимуть опитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Ігор Кузін під час брифінгу щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV).

«На сьогодні прямого авіасполучення з Уханем немає, але є пряме авіасполучення з Китаєм. Так, сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарно-карантинними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака», — заявив він.

При цьому Кузін додав, що не запроваджуються ніякі додаткові засоби догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу співробітники лабораторного центру проводитимуть опитування та перевірку наявності звернень або поганого самопочуття у пасажирів літака.

«Таким чином, кожного дня санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Державною прикордонною службою основні літаки, які мають пряме авіасполучення з Китаєм. Додаткових заходів поки не буде впроваджено. Таке рішення можливо переглядати лише після отримання відповідних керівництв з боку ВООЗ», — зазначив він.

Також Кузін заявив, що «проводиться швидка оцінка потреби у виробах медичного призначення, а також витратних матеріалів у випадку завезення вірусу на територію України, щоб ми змогли перевірити наявні запаси в рамках функціонування лабораторних центрів МОЗ». Як уточнили у МОЗ, такі рейси прибувають лише до аеропорту «Бориспіль».

Раніше NNS повідомляла про зростання кількості загиблих у Китаї від нового коронавірусу. За останніми даними від нього вже померли 17 людей.