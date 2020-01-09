У Facebook і Instagram можна буде регулювати кількість політичної реклами

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Американська корпорація Facebook оголосила про нову політику стосовно соціальної та політичної реклами. Зміни вступлять в силу в першому кварталі 2020 року.

Тепер користувачі зможуть регулювати кількість політичної та соціальної реклами, яку вони будуть бачити. Також користувачі зможуть бачити скільки продивилося рекламне повідомлення людина, щоб розуміти, на яку передбачувану аудиторію розраховує рекламодавець при публікації оголошення.

Facebook перебудує бібліотеку реклами для кращого пошуку, фільтрації і угрупування оголошень в інтересах наукових і журналістських досліджень.

Користувачеві нададуть контроль над тим, як рекламодавець може зв'язуватися з ними і яким чином знаходити (через e-mail, номери телефонів та інше).