Названо 5 умінь і навичок, які цінуватимуться на ринку праці у найближчі 10 років. Про них розповіли на платформі «Дія. Безбар’єрність», передає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Світ довкола нас постійно розвивається, тож дуже важливо завжди залишатися актуальним у своїй професії, – йдеться у повідомленні

5 умінь і навичок, які цінуватимуться на ринку праці у найближчі 10 років

1.Критичне мислення

Щоб розвинути у собі це вміння, потрібно читати багато профільної літератури, проявляти допитливість і вміти правильно простежувати причинно-наслідкові зв’язки.

2.Гнучкість

У світі постійно з’являються нові технології, які диктують нові правила гри. Якщо ви зможете швидко їх опанувати й вміло адаптувати під них свою справу, то однозначно виграєте конкуренцію серед інших.

3.Креативність

Різноманітна інформація й інструменти для покращення бізнесу сьогодні доступні чи не кожному. Втім, саме вміння креативно їх застосувати зробить вас бажаним працівником будь-якої компанії.

4.Технологічність

Це вміння особливо стане у пригоді офісним працівникам. Роботодавці дедалі частіше очікують, що, окрім своєї прямої сфери відповідальності, співробітник володітиме додатковим ПЗ (Photoshop, Figma, WordPress тощо).

5.Навички віддаленої роботи

Компанії все частіше беруть до себе на роботу позаштатних працівників або користуються послугами аутсорс-партнерів і фрилансерів. Найчастіше ці працівники надають цифрові послуги, як-от графічний дизайн, програмування, копірайтинг, веброзробка тощо.

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