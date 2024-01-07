Як надати першу допомогу при термічних опіках: інструкція

На тлі поширеного використання обігрівачів, пальників – виріс ризик виникнення пожежі. Кожен, хто проживає в таких умовах повинен пам’ятати базові правила безпеки та основи надання домедичної допомоги при опіках. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає НСН.

Як надати першу допомогу при термічних опіках

Опіки можуть бути 3-х ступенів:

1 ступінь – поверхневе пошкодження, яке супроводжується почервонінням, набряком шкіри;

2 ступінь – руйнування глибших шарів епідермісу, яке супроводжується появою пухирів, наповнених прозорою жовтуватого кольору рідиною;

3 ступінь – шкірні покриви пошкоджуються на рівні власне шкіри, підшкірної жирової клітковини й глибоко розташованих тканин. Опік призводить до некрозу дерми й глибших шарів.

Перша допомога при термічних опіках:

Припиніть контакт із джерелом. Зніміть гарячий, обгорілий одяг або одяг, що тліє, або тісні предмети на тілі, але не чіпайте речей, що прилипли до шкіри; Охолодіть місце ураження прохолодною водою не менше 20 хв. Охолодження може бути ефективним протягом перших трьох годин після ураження. Ділянки, які не постраждали потрібно залишати сухими та теплими. Припиніть охолоджувати, якщо температура тіла впала до 35 С; Зателефонуйте 103, якщо опік поверхні площі тіла у дорослого 10%, а у дитини – 5%, або якщо з опіком пов’язана травма. Також за екстреною медичною допомогою потрібно негайно звертатися при опіках дихальних шляхів та органу зору; Можете звернутися до вашого лікаря, якщо ви занепокоєні опіком.

Що не можна робити у разі опіків:

не використовуйте для охолодження лід, адже він може стати викликати гіпотермію;

не можна використовувати олію, сік алое, борошно, продукти тваринного походження при опіках;

не використовуйте будь-які мазі до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

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