Від початку липня в Україні спостерігається аномальна спека. Через це людина може отримати тепловий удар. Які його симптоми і як надати першу допомогу постраждалому.

У південних регіонах стовпчики термометрів цього тижня можуть піднятися до +40 градусів, кажуть в Укргідрометцентрі.

На тлі аномальної спеки зростає ризик отримати тепловий удар. Симптоми цього стану можуть виникнути в будь-кого, незалежно від фізичної підготовки та віку.

«Новини України – НСН» розповідають, що робити, коли людина отримала тепловий удар і як надати першу допомогу.

Тепловий удар – ознаки

Тепловий удар — це невідкладний стан, викликаний високою температурою довкілля, що спричиняє системні розлади у постраждалого. Про це пише у своєму Facebook FAST, — центр навчання першої допомоги.

Тепловий удар може виникнути під час фізичної активності в нагрітому приміщенні або в спекотну погоду на вулиці і навіть під час надмірного укутування малюків.

Тепловий удар – симптоми та надання першої допомоги постраждалій людині

Симптоми теплового удару:

підвищена температура тіла;

головний біль;

запаморочення;

втрата свідомості;

нерозбірливе та сплутане мовлення;

втома та слабкість;

швидке поверхневе дихання;

прискорення серцебиття;

нудота та/або блювання;

сильне потовиділення або суха шкіра.

Через тепловий удар стан людини може сильно погіршитись і навіть спровокувати серцевий напад.

Певні захворювання можуть заважати людині відчувати зміни температури власного тіла, що ускладнює можливість усвідомити свій стан. До таких захворювань відносять:

надмірна вага;

діабет;

високий артеріальний тиск;

захворювання серця, нирок;

респіраторні захворювання.

Тепловий удар – як запобігти

В першу чергу уникайте:

потрапляння прямих сонячних променів;

місць із підвищеною температурою повітря;

задушливих приміщень.

Також не плануйте активності на найспекотніші години дня.

Якщо уникнути тривалого перебування у спекотних місцях ви не зможете, наприклад, через роботу, то варто прислухатися до наступних порад:

Пийте воду

У спеку тіло людини втрачає велику кількість рідини через виділення поту. Тому воду треба пити, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Ба більше, — це відчуття не завжди є надійним індикатором того, що організм потребує рідини. Звертайте увагу на інші ознаки зневоднення — сухість у роті, запаморочення, рівень втоми. І завжди майте при собі воду.

Робіть перерви

Особливо, якщо ви перебуваєте на сонці. Відпочивайте в прохолодних місцях, за можливості користуйтеся кондиціонером або вентилятором.

Захистіть тіло від сонячних променів

Вдягніть легкий одяг світлого кольору, головний убір, сонцезахисні окуляри. Що більше ділянок тіла захищені від сонячних променів, то краще.

Перша допомога при тепловому ударі

Щоб допомогти людині, яка зазнала теплового удару, спершу потрібно переконатися, чи перебуваєте ви в безпеці і як себе почуваєте. Якщо з вами все добре, то далі зробіть такі дії:

1. Слідкуйте за станом постраждалого і підтримуйте з ним розмову, щоб він не втратив свідомість.

2. Перемістіться в затінок або приміщення, де працює кондиціонер.

3. Забезпечте потік прохолодного повітря навколо постраждалого.

4. Дайте постраждалому попити прохолодної води, щоб уникнути зневоднення.

5. Прикладіть прохолодний мокрий компрес у пахову область, на кожну пахову ділянку і на шию, щоб охолодити тіло. Підійдуть змочені холодною водою простирадла, рушники або інші тканини.

6. У разі погіршення стану постраждалого викличте швидку.

Звертаємо увагу, що стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря.

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