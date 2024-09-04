Українцям розповіли, які норми має ручна поклажа у різних видах транспорту і яке покарання загрожує за їх перевищення.

Кожен вид транспорту має ті чи інші обмеження щодо допустимих розмірів ручної поклажі, яку дозволено перевозити пасажирам.

Адвокат й магістр права Євген Буліменко розповів, які саме норми встановлені для ручної поклажі, що допускається до перевезення залізничним транспортом та в літаках авіакомпаній, а також чи передбачено покарання пасажирам за перевищення норм.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Яку ручну поклажу можна перевозити безкоштовно на залізниці

За словами експерта, в залізничному транспорті пасажиру дозволяється безкоштовно перевозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг:

на повний проїзний документ

на пільговий проїзний документ

на дитячий проїзний документ (у тому числі безоплатний)

Ручна поклажа в транспорті – як можуть карати пасажирів за перевищення норм

При цьому її розмір “за сумою трьох вимірів” не має перевищувати 200 см.

Буліменко додав, що перевищення ручної поклажі до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу.

“Ручна поклажа, загальна вага якої перевищує 50 кг, до перевезення у пасажирських вагонах не допускається”, – уточнив він.

Вимоги до ручної поклажі під час подорожі літаком

Під час війни з росією авіасполучення в Україні “поставлене на паузу”, проте велика кількість громадян обирають авіатранспорт в інших країнах, куди вони були змушені виїхати.

Загальгі рекомендації до ручної поклажі Міжнародної торгово-промислової асоціації авіаперевізників (International Air Transport Association) або IATA.

Він пояснив, що, відповідно до загальних рекомендацій IATA, до ручної поклажі належать валізи з розмірами 126 см = 56 см (висота) + 45 см (ширина) + 25 см (глибина).

“У розміри ручної поклажі входять ручки, коліщатка і бічні кишені валізи. При цьому кожна авіакомпанія встановлює свої стандарти до ручної поклажі”, – уточнив адвокат.

Якщо ж розмір або вага ручної поклажі перевищує встановлені авіакомпанією вимоги, пасажир повинен:

здати таку поклажу в багажний відсік

сплатити встановлений авіакомпанією тариф за перевищення габаритів ручної поклажі.

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