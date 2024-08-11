Не всі господині знають, що деякі продукти не можна зберігати на дверцятах холодильника. Чому не варто цього робити.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

Як зазначається, дверцята холодильника – це найтепліше місце у пристрої. Мало того, тут часто виникає перепад температур, що погано позначається на якості продуктів: вони швидше псуються. Тому не варто тримати на дверцятах холодильника деякі з них.

Яйця

Багато господинь кладуть куплені яйця в спеціальний пластиковий лоток, що йде в комплекті холодильника, і ставлять його на дверцята агрегату. Але робити цього не можна, тому що через постійні перепади температур яйця можуть швидко зіпсуватися. Краще тримати лоток на одній із основних полиць пристрою.

Які продукти не можна зберігати на дверцятах холодильника – перелік

Молочні продукти

Пляшки та пакети з молоком, йогуртом чи кефіром часто опиняються на дверцятах холодильника. Це дуже зручно, але неправильно. Щоб подовжити термін придатності молочних продуктів, їх краще тримати в холодильнику, ближче до морозилки, де зберігається нижча температура. Це правило стосується і твердого сиру.

Фрукти

Незважаючи на те, що більшість холодильників мають спеціальний піддон для зберігання фруктів, господині часто кладуть їх на дверцята холодильника. Але краще все ж таки використовувати для зберігання яблук, слив, апельсинів і винограду закриту поличку. Так вони довше збережуть свіжість та зовнішній вигляд.

Але є і продукти, яким не страшні перепади температур, тому їх можна сміливо зберігати на дверцятах холодильника. Це оцет та різні соуси, консерви, томатна паста і навіть вершкове масло, якщо потрібно, щоб воно було не надто твердим.

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