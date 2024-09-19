Як правильно зберігати моркву після збирання врожаю – прості поради

До жовтня багато городників та дачників вже збирають врожай, тому потрібно подбати про правильне зберігання овочів. Як правильно зберігати моркву, щоб вона не зав’яла і не проросла.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланнм на “Апостроф“.

Виявиляється, що є кілька простих правил, яких потрібно дотримуватись для правильного зберігання моркви. Це дозволить овочам залишатися хрусткими та свіжими всю зиму.

Як правильно зберігати моркву

Головне правило, якого потрібно дотримуватись — правильно обрізати моркву перед тим, як відправляти її на зберігання.

Так, якщо ваш льох прохолодний і ви не плануєте зберігати моркву в ньому аж до весни, досить просто обрізати бадилля, залишивши від коренеплоду сантиметр або менше.

Однак, для зберігання овоча на більш тривалий термін — всю зиму і аж до весни, а льох недостатньо прохолодний, обрізка має бути іншою.

Для цього зріжте бадилля повністю аж до самого плода і залиште обсохнути на свіжому повітрі.

Можна обробити місця зрізів золою або подрібненим активованим вугіллям. Це запобігатиме проростанню. А коли овочі будуть оброблені та підготовлені відправляйте їх у льох, склавши на вологому піску чи вермикуліті.

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