Зрадницю Доліну шахраї розвели на 150 мільйонів, зламали і кажуть, що вона – спонсор «Азову»

Виросла в Одесі, але підтримала Путіна і війну проти України… А ось тепер зрадницю Ларису Доліну шахраї розвели на 150 мільйонів рублів. Вона сама віддала невідомим гроші, виручені від продажу розкішної квартири. Тепер зрадниця залишилася без своїх мільйонів і її виганяють з житла. До того ж російська громадськість почала з підозрою дивитися на Доліну адже на її сторінці в Інстаграмі з’явився допис про підтримку українських військових з «Азову».

Зрадниця Доліна через такі події уся нервах і ні з ким не хоче спілкуватися.

Цю захоплюючу історію розповіло російське видання «База», передають «Новини України – НСН».

Як повідомляється, за попередніми даними, співачка продала квартиру в Москві і передала невідомим близько 150 млн. рублів.

Вчора вранці до елітного ЖК на Ксеньїнському провулку в Хамовниках прийшли п’ятеро невідомих і заявили, що вони нові власники 236-метрової квартири, яка раніше належала Ларисі Доліній. Охоронці ЖК дуже здивувалися такому повороту подій та відмовилися пускати невідомих до будинку, а потім заблокували усі виходи з будівлі та викликали поліцію.

При цьому нові мешканці стверджують, що вони вже давно заплатили гроші за квартиру, і Доліна мала з’їхати більше місяця тому. До будинку приїхали поліцейські – вони забрали покупців у відділ для з’ясування обставин.

Ось та сама п’ятикімнатна квартира Лариси Доліної.

Як зрадницю Доліну шахраї розвели на гроші

Як з’ясувалося, Доліна, очевидно, хотіла щось “намутити”, але сама потрапила у тенета.

У травні співачка виставила її на продаж за 130 мільйонів рублів. Зробити це путіністку переконали телефонні шахраї. Невдовзі знайшлися покупці, але за терміновість Доліна погодилася зробити знижку. Причому усі гроші вона одразу перерахувала на «безпечний рахунок».

Шахраї переконували співачку, що угода фіктивна і насправді квартира залишиться у її власності.

Доліна зрозуміла, що обдурили її, коли нові власники попросили її з’їхати з квартири. Вона усвідомила, що віддала невідомим майже усі свої заощадження та фактично залишилася без житла.

З’їжджати обдурена зрадниця не хоче. Тепер у всьому цьому розуміється поліція.

До всього, соцмережі Доліної зламали, вірогідно, ті ж самі шахраї.

В Інстаграмі Долиною з’явився пост про те, що вона продала свою квартиру за 112 мільйонів рублів, а також заклала дачу ще за 50 мільйонів. Також там було написано, що вона все це зробила, щоб проспонсорувати батальйон «Азов».

Зараз повідомлення вже видалені із соцмереж Долиної.

«Я стала жертвою шахраїв. Щодо мене скоєно дуже витончені та сплановані шахрайські дії» – волає Доліна

Вона записала відеозвернення і попросила журналістів відчепитися від неї.

Зрадниця не оминула можливості вчергове полити брудом Україну, заявивши, що нібито саме на території України перебувають шахраї, які телефонували її та зламали її Інстаграм.

Ну, що тут скажеш? Бог усе бачить!

Ще новини України і світу: За «довгим рублем» на війну: виплати російським окупантам підвищили – скільки тепер отримують