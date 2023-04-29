Вагнерівець без штанів і спіднього тікає віз ЗСУ : кумедне відео

Вагнерівець без штанів і спіднього тікає від ЗСУ. Кумедне відео оприлюднив у мережі український військовий кореспондент Цаплієнко. На ньому видно, що у «лежанку» російських військових влучив снаряд. Після цього один окупант тікає, а другий залишається.

Підрозділ 92-ої бригади Code 9.2 полює на «вагнерівця», який загубив штани, – йдеться у коментарі до відео

Саме відео підписане так: «Після заяви Пригожина, що вагнер закінчуються, вони намагаються розмножуватися прямо в траншеї»

На запису ми бачимо, як під час обстрілу один із окупантів вискакує з траншеї чомусь без штанів і спідньої білизні і чимдуж біжить від снарядів, які падають з неба.

Чому вагнерівців без штанів, залишається тільки здогадуватися – у російській армії свої «звички». Але це дуже символічно. Особливо після заяв Пригожина про те, що вагнерівці закінчуються і що можливо їм доведеться відступити з Бахмута через снарядний голод.

«Щойно поспілкувався з командиром 92-ої бригади. Він каже, це особисте привітання від бригади господарю «вагнерівців» Пригожину: «Ось так всі ви будете бігти, випадаючи зі штанів», – написав український військовий кореспондент Цаплієнко

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