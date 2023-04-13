Закликав усіх повернутися: українець підпалив себе біля консульства у Польщі

Українець підпалив себе біля консульства у Польщі, повідомляють польські ЗМІ, передає НСН. Зокрема про це пише польське видання Polsat News.

63-річний українець підпалив себе перед Генконсульством України у Кракові. Вказано, що чоловіка зупинили, проте його стан лікарі оцінюють як важкий та небезпечний для життя. Зараз він у лікарні.

Зазначається, що чоловік перед спробою самоспалення закликав своїх співвітчизників, які зібрались біля консульства, повернутися до України та боротися з росіянами.

Польське видання пише, що 63-річний чоловік стояв у черзі до Генерального консульства України на вул. Beliny-Prażmowskiego 4 у Кракові, коли раптом почав вигукувати гасла українською мовою.

У якийсь момент він витягнув пляшку і вилив на себе легкозаймисту речовину, потім підпалив і почав тікати, – сказав речник Краківської КМП.

Чоловікові допомогли поліцейські, які чергували в консульстві. Допомогу також надав свідок інциденту, використавши автомобільний вогнегасник.

Громадянину України, який отримав сильні опіки, але при свідомості, надали першу медичну допомогу на місці, а потім на кареті швидкої доставили постраждалого до лікарні, де лікарі оцінили його стан як ‘важкий, небезпечний для життя’.

Інформацію про те, що зранку 13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення, виданню Громадське підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його даними, українця у тяжкому стані доставили до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.

«Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії», — зазначив він

Консули, за словами Ніколенка, також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють звʼязок із його рідними.

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