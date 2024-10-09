Унікальний спосіб втечі за кордон: ремонтник вирізав дірку у мості і втік до Угорщини

Унікальний спосіб втечі за кордон вигадав зварювальник на Закарпатті. Він ремонтував міст і одночасно готував собі шлях до втечі.

Про цей випадок розповів місцевий журналіст Віталій Глагола, передають «Новини України – НСН».

За його словами, ухилянт був одним із ремонтників на КПП «Тиса» на Закарпатті.

Під час проведення робіт з ремонту мосту, окрім ремонтних робіт, готував собі шлях до втечі з України. Чоловік, знаючи особливості конструкції мосту, кожного разу вирізав собі частину металоконструкції, яка в результаті дала йому можливість втекти до Угорщини.

Мені вдалось отримати ці ексклюзивні кадри з КПП «Тиса». На фото ви можете побачити сам шлях втечі, – написав журналіст

Унікальний спосіб втечі за кордон: фото

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