Прокурор під час обшуку знайшов у комерсанта 4 млн, поцупив гроші і втік

Прокурор під час обшуку знайшов у комерсанта 4 млн, поцупив їх і втік. Події відбувалися у Києві. ДБР завершило розслідування у цій справі.

Про це з посиланням на ДБР повідомляють «Новини України – НСН».

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва. Він привласнив мільйони гривень, вилучених під час слідчих дій.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Прокурор під час обшуку знайшов 4 млн, поцупив гроші і втік

У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі.

Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

Фігурант обвинувачується у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі фігурант звільнений із органів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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