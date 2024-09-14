Мешканка Румунії десятки років підпирала двері каменем вартістю 1 млн євро. Вона не здогадувалася про його вартість.

Як пише g4media.ro, багато років тому жінка з села Кольц у Румунії знайшла в струмку 3,5-кілограмовий камінь, принесла його додому і багато років підпирала їм двері.

Мешканка Румунії десятки років підпирала двері каменем вартістю 1 млн євро

1991 року жінка померла, і камінь «перейшов у спадок» до її родички. Одного разу та придивилася до каменю і запідозрила, що той може бути напівдорогоцінним та представляти якусь цінність.

Вона звернулася до фахівців, і з’ясувалося, що камінь насправді є одним із найбільших з відомих у світі самородків бурштину, а його вартість оцінюється приблизно в мільйон євро.

Румунська держава купила цей камінь і внесла його до списку національного надбання.

Повідомляється також, що самородок уникнув долі бути вкраденим: ще за життя його колишньої власниці до неї в будинок пробралися злодії, які вкрали кілька золотих речей, але теж не помітили справжнього скарбу, який буквально лежав у них під ногами.

Зазначається, що Румунія входить до країн світу, які мають великі родовища бурштину.

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