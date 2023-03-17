Росія вкрала ідею відомої української марки. Cхожість української та російської марки помітив активіст і блогер Сергій Стерненко. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Громадяни країна-агресора РФ, яка зазнає невдач у розв’язаній проти України війні, продовжують ганьбитися, намагаючись приписати собі хоч якісь «успіхи». Цього разу вони вкрали ідею української марки про посилання у відомому напрямку російського воєнного корабля й приліпили нещодавній інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.

Схожу марку у Росії помітив український блогер Сергій Стерненко

«Меншовартісна провінція підгледіла що б таке вкрасти у метрополії. Жалюгідні», підписав він свою світлину у телеграмі.

Росія вкрала ідею відомої української марки: фото

Схожість так званої російської поштової марки не викликає сумнівів, що представники держави-терориста просто вкрали ідею знаменитої української – першої, яка була випущена від час воєнного стану, і яка вшановує героїзм наших прикордонників із острова Зміїний, котрі на заклик російських моряків здатися послали їх разом із воєнним кораблем на *уй.

Відмінністю є те, що російська пародія оформлена в кольорах прапора Росії, і на ній солдат із шевроном ЗС РФ на формі показує знаменитий жест не крейсеру «Москва», як а українській марці, а американському розвідувальному безпілотнику MQ-9 Reaper, який 14 березня впав у Чорне море після інциденту з російським винищувачем Су-27.

Представники РФ заявили, що обов’язково дістануть уламки БПЛА з дна моря, але єдине, на що вони спромоглися, то це намалювати собі “успіх” і вкрасти чужу ідею.

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