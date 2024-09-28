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Позривав прапори та повикидав хрести з могил військових: на Тернопільщині затримали підозрюваного

Автор -
Журналіст
на Тернопільщині затримали підозрюваного чоловіка 2

На Тернопільщині затримали підозрюваного, який на могилах полеглих Захисників позривав прапори та повикидав хрести.

Повідомили у поліції Тернопільської області, передають Новини України – НСН.

«У п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20 до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців», йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині затримали підозрюваного

на Тернопільщині затримали підозрюваного чоловіка

На місце події виїхали поліцейські. Вони зафіксували пошкодження 11 могил загиблих військових. Правоохоронці встановили особу, яка здійснила наругу над могилами військових. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Наразі вирішується питання по внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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