Позривав прапори та повикидав хрести з могил військових: на Тернопільщині затримали підозрюваного

На Тернопільщині затримали підозрюваного, який на могилах полеглих Захисників позривав прапори та повикидав хрести.

Повідомили у поліції Тернопільської області, передають Новини України – НСН.

«У п’ятницю, 27 вересня, близько 8.20 до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців», йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині затримали підозрюваного

На місце події виїхали поліцейські. Вони зафіксували пошкодження 11 могил загиблих військових. Правоохоронці встановили особу, яка здійснила наругу над могилами військових. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Наразі вирішується питання по внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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