Працівниця Львівської ОВА показала середній палець на прохання встати під час гімну. Її вже звільнили з посади.

Відповідне відео опублікували 24 серпня у соціальній мережі «Фейсбук». Повідомляють Новини України – НСН.

У День прапору України 23 серпня у Львові виник конфлікт між працівницею ОВА Лідією Токарєвою та волонтеркою Лесею Менкуш-Мальків. Посадовиця відмовилася встати з лавки під час гімну. А на зауваження волонтерки, ще й показала середній палець

У п’ятницю біля Шевченка відбувся захід на підтримку полонених і тих, хто пропав без вісті. У ньому взяло участь багато людей, в тому числі і волонтери. Потім люди вирушили колоною до ОДА, щоб передати звернення владі.

Захід закінчився виконанням гімну України.

Працівниця Львівської ОВА показала середній палець на прохання встати під час гімну: відео

Під час виконання гімну люди побачили, як жінка сиділа на лавочці. Їй зробили зауваження. На що, вона показала середній палець. Тоді Леся Менкуш-Мальків звернулася до поліцейських, які були на заході.

«Там стояли поліцейські. Я підійшла та попросила перевірити її, бо ж невідомо, хто це. Треба знати, що це за людина, яка сидить серед нас, постійно у телефоні. Вони спочатку завагались, а коли пішли до неї, то вона втікала. Мої друзі-волонтери пішли за ними і зняли її посвідчення. Пізніше я підійшла до поліцейського і він сказав, що це працівниця ЛОДА», розповіла волонтерка Zaxid.net.

Керівник департаменту внутрішньої політики ОДА Юрій Горун підтвердив, що зображена на відео жінка справді працювала у Львівській ОДА. Але після скандалу у соцмережах її звільнили.

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