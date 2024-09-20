Харчувався жабами і очеретом, пив воду з Дніпра: окупант здався в полон дрону з плакатом «Можно что-нибуть покушать?»

ВІДЕО. Російський окупант здався в полон українському дрону, тримаючи у руках плакат «Можно что-нибуть покушать. Сил нету». До цього він три місяці провів на одному з дніпровських островів на Херсонщині, де харчувався жабами і очеретом.

Відео допиту полоненого, а також фрагменти запису з камери дрона, який «брав у полон» окупанта, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов, передають «Новини України – НСН».

Отже, на Херсонщині російський морпіх здався у полон українському дрону. Про свій намір здатися він повідомив оператору БПЛА плакатом із написом “Можно что-нибуть покушать. Сил нету”.

Унікальні кадри від військовослужбовців ЗСУ, підписників каналу, які за допомогою важкого дрону “Баба Яга” переконали російського солдата здатися у полон. Андрій Алімов, 22 роки, військовослужбовець 61-ї окремої бригади морської піхоти. Російське командування відправило його на один з островів у Херсонській області з одним сухпайком на 21 день. Натоміть Алімов провів там цілих три місяці, харчувався жабами, корінням очерету й пив воду з Дніпра. Але не здавався й вірив, що його заберуть. Віра зникла, коли його поранило в ногу, а обіцянками про евакуацію годували ще два місяці. Коли нога стала зовсім поганою, він вийшов і здався українському дрону, – йдеться у коментарі до відео процесу здачі у полон

У відео окупант розповів, як спілкувався з українськими дронами, виконуючи їх вказівки. За слухняність отримав дві пляшки води і печиво. А також рятівний жилет.

Цьому загарбнику пощастило, на відміну від тисяч його поплічників, які вдерлися на чужу землю, аби скласти тут голову за диктатора Путіна.

Російський окупант здався в полон дрону з плакатом «Можно что-нибуть покушать, сил нет?»: відео

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