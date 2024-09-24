Аліна Гросу не займає жодних посад в дипломатичній системі України – МЗС

Аліна Гросу не займає жодних посад в системі МЗС України – ні штатних, ні позаштатних. Про це заявили в МЗС. А раніше сама Гросу заявила, що вона нібито стала «офіційним представником української культури у Нью-Йорку».

Аліна Гросу не займає жодних посад – МЗС

Українська співачка Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій, повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передають «Новини України – НСН»

«Нам не відомо, звідки зʼявилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу «отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку», – кажуть у відомстві

інформацію про нібито призначення Гросу речник Міністерства Георгій Тихий назвав нісенітницею.

Він сказав, що Аліна Гросу не обіймає жодної посади в США й офіційно не представляє Україну.

Чесно, є чим зайнятися зараз у Нью-Йорку, крім спростування нісенітниці. Але оскільки розлетілося всюди, то ось. З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз’яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій, – повідомив Тихий

Що сказала Аліна Гросу

Раніше співачка розповіла у мережі Instagram, що стала «офіційним представником української культури у Нью-Йорку».

Вона заявила, що тепер займає цю посаду на постійній основі.

Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну у світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб, – написала артистка

Співачка заявила, що планує взяти участь у кількох офіційних заходах, представляючи українську культуру. Вона розповіла, що вже побувала на званій вечері у мера Нью-Йорка та анонсувала нову дипломатичну місію, подробиці якої пообіцяла оголосити незабаром.

Це викликало обурення у деяких користувачів соцмереж. Зокрема, український письменник Андрій Кокотюха розкритикував співачку за те, що вона «знімалася в кліпах із онуком Пугачової, співала російською і переїхала в Москву».

Аліна Гросу – українська співачка родом із Чернівців, яка почала свою карʼєру у дитинстві. Після закінчення середньої школи Гросу переїхала до Москви і вступила до Всеросійського державного університету кінематографії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії співачка повернулася до України.