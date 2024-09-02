«Отримують свою порцію лайна»: Стівенг Кінг висловився про наступ України на Росію

Курську операцію, яка почалася ще на початку серпня, він вирішив прокоментувати вчора, 1 вересня, оприлюднивши заяву у мережі Х, передають «Новини України – НСН».

Що сказав Стівен Кінг про наступ України на Росію

Росіяни отримують свою порцію лайна, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали, – заявив письменник

Що говорив Стівен Кінг про війну проти Росії проти України раніше

Ще на початку повномасштабного вторгнення письменник заявив, що підтримує українців у цій боротьбі. Він публікував фото у футболці “I stand with Ukraine”, а також підписував свої пости словами “Слава Україні!”.

У березні 2022 року Кінг повідомив у мережі, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії. Восени того ж року він назвав ідиотизмом заяву росіян про те, що вибух на Кримському мосту був актом терору.

Також він критикував республіканців, коли необхідна українському війську допомога була заблокована. Тоді він писав, що радикальні республіканці у Палаті представників фактично вбивають Україну.

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