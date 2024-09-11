Україна візьме участь у Євробаченні-2025. Суспільне мовлення вже підтвердило участь нашої країни у наступному пісенному конкурсі.

Повідомляють Новини України – НСН.

Для України Євробачення вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

«Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде росія. Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії, і Суспільне зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще», зазначив Микола Чернотицький, голова правління Суспільного.

Україна візьме участь у Євробаченні-2025

Суспільне мовлення розпочинає новий сезон до підготовки участі України у 69-му конкурсі Євробаченні.

Нагадаємо він відбудеться у Швеції наступного року. Гранд-фінал проведуть 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня.

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