Названо дату фіналу Нацвідбору Євробачення та його вартість

Організатори назвали дату фіналу Нацвідбору Євробачення у 2025 році. А також його вартість.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Суспільне».

Організатором проведення Національного Євробачення у 2025 році є Суспільне мовлення. Воно вже оголосило конкурс на створення телеверсії фіналу Нацвідбору.

Наразі організатори очікують на пропозиції формату та локації проведення, які враховували б вимоги безпеки в умовах воєнного стану, сценічного рішення, режисерського бачення з постановками номерів артистів та створенням образів виконавців тощо.

Названо дату фіналу Нацвідбору Євробачення

Орієнтована трансляція нацвідбору Євробачення запланована на 8 лютого 2025 року. Репетиції пройдуть з 4 по 7 лютого. Зокрема, генеральна репетиція відбудеться 7 лютого. Прийом заявок на участь у пісенному конкурсі триває до 10 лютого. Його продюсеркою на цей раз стала співачка Тіна Кароль.

«Це мають бути оригінальні авторські пісні. Треки, створені на основі інших композицій, – не приймаються. Народні пісні – не приймаються. Пісні, які вже були опубліковані, навіть якщо це всього 10 секунд», сказала Тіна Кароль щодо вимог Нацвідбору.

Також відомо, що на проведення Національного Євробачення у 2025 році організатори планують витратити 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

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