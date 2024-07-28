Комік Віктор Розовий показав наслідки трепанації черепа після осколкового поранення на фронті.

Світлини він опублікував і своєму Інстаграмі, передають Новини України – НСН.

Комік Віктор Розовий є колишнім учасником «Ліги сміху». З початку повномасштабного вторгнення він пішов на війну. Воював у складі в складі 3-ї окремої штурмової бригади.

У березні 2024 року на війні комік отримав важке осколкове поранення голови. Після цього у соцмережах він намагався якось прикрити місце поранення. Через три місяці після хірургічних втручань і реабілітації Віктор все таки показав прихильникам травмовану голову.

У День медика, який відзначався 27 липня комік поділився фото з бойовим медиком з позивним “Патрік”, який свого часу врятував йому життя.

Він подякував товаришу за врятоване життя.

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