На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко. Фінал нацвідбору відбувся 22 вересня.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.
У неділю 22 вересня відбувся фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення-2024. У ньому взяли участь:
- Анастасія Бєлібова — Unbelievable,
- Ангеліна Глогусь — “Плачуть янголи”,
- Злата Іванів — “Намисто”,
- Вероніка Коган — Harmony,
- Артем Котенко — “Дім”,
- Ілля Коновченко — Spaceship.
На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко: відео
Право представити Україну на Дитячому конкурсі Євробачення16 листопада у Мадриді виборов Артем Котенко з піснею «Дім». Журі йому віддали 5 балів, а українці в голосуванні в застосунку «Дія» – 6.
Загалом він отримав 11 балів.Таку ж кількість балів отримала і Злата Іванів з піснею «Намисто». Але переміг Артем, тому що він отримав більшу кількість балів від глядачів.
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