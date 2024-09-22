Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.

У неділю 22 вересня відбувся фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення-2024. У ньому взяли участь:

Анастасія Бєлібова — Unbelievable,

Ангеліна Глогусь — “Плачуть янголи”,

Злата Іванів — “Намисто”,

Вероніка Коган — Harmony,

Артем Котенко — “Дім”,

Ілля Коновченко — Spaceship.

На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко: відео

Право представити Україну на Дитячому конкурсі Євробачення16 листопада у Мадриді виборов Артем Котенко з піснею «Дім». Журі йому віддали 5 балів, а українці в голосуванні в застосунку «Дія» – 6.

Загалом він отримав 11 балів.Таку ж кількість балів отримала і Злата Іванів з піснею «Намисто». Але переміг Артем, тому що він отримав більшу кількість балів від глядачів.

Ще новини України: Україна візьме участь у Євробаченні-2025