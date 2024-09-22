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На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко (відео)

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На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко 2

На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко. Фінал нацвідбору відбувся 22 вересня.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.

У неділю 22 вересня відбувся фінал Нацвідбору Дитячого Євробачення-2024.  У ньому взяли участь:

  • Анастасія Бєлібова — Unbelievable,
  • Ангеліна Глогусь — “Плачуть янголи”,
  • Злата Іванів — “Намисто”,
  • Вероніка Коган — Harmony,
  • Артем Котенко — “Дім”,
  • Ілля Коновченко — Spaceship.

На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко: відео

Право представити Україну на Дитячому конкурсі Євробачення16 листопада у Мадриді виборов Артем Котенко з піснею «Дім». Журі йому віддали 5 балів, а українці в голосуванні в застосунку «Дія» – 6.

На Дитячому Євробаченні Україну представить Артем Котенко

Загалом він отримав 11 балів.Таку ж кількість балів отримала і  Злата Іванів з піснею «Намисто». Але переміг Артем, тому що він отримав більшу кількість балів від глядачів.

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