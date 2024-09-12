Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко зустрівся з Майклом Дугласом і нагодував його українськими стравами.

Фото зустрічі Клопотенко опублікував у своєму Інстаграмі. Повідомляють Новини України – НСН.

«Держсекретар США Ентоні Блінкен. Мій шок в шоці. Надіюсь він надихнувся на рішення, про які ми з вами мріємо (дуже далекобійні)», підписав світлини Клопотенко.

Актор Майкл Дуглас приїхав до Києва 11 вересня разом зі своїм сином. Спочатку вони відвідали головні пам’ятки столиці. А потім пішли у ресторан Клопотенко й поїли українські страви. Там зірка Голлівуду з’їв в борщ, качану кашу, випічку та закуску з білого буряка. Євген Клопотенко. Клопотенко думає, що найбільше гостю припав до душі саме борщ.

«Брейкінг ньюз (термінові новини – авт.) Майкл Дуглас поїв у «100 років тому вперед» і тепер його основний інстинкт – навернути борщ із салом», – додав ресторатор.

Євген Клопотенко зустрівся з Майклом Дугласом і нагодував його українськими стравами

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