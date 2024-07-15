Комік Віктор Розовий показав травмовану голову після поранення на фронті (фото)

15 липня комік Віктор Розовий показав травмовану голову після отримання поранення на фронті.

Світлину своєї пораненої голови він опублікував в історії Інстаграм, передають Новини України – НСН.

«Той во, впав», підписав фото комік.

Комік Віктор Розовий є колишнім учасником «Ліги сміху». З початку повномасштабного вторгнення він пішов на війну. Воював у складі в складі 3-ї окремої штурмової бригади.

Комік Віктор Розовий показав травмовану голову після поранення на фронті

У березні 2024 року на війні комік отримав важке осколкове поранення голови. Після цього у соцмережах він намагався якось прикрити місце поранення. Через три місяці після хірургічних втручань і реабілітації Віктор все таки показав прихильникам травмовану голову.

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