Що можна приготувати із залишків паски – смачні ідеї

Після святкування Великодня залишається ще кілька пасок. Викидати освячу випічку у жодному разі не можна. То що можна приготувати із залишків паски.
Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Що приготувати із залишків паски
Сухарі
Потрібно нарізати паски на квадратні шматочки середнього розміру і викласти на деко. Далі розігріти духовку до 100°C і вимкнути її, відправивши деко зі шматочками паски підсихати.
Такі смачні сухарі чудово підійдуть до чаю чи кави.
Основа для торта
Знадобиться приблизно 150 г паски та 100 г розм’якшеного вершкового масла. Паску за допомогою блендера потрібно подрібнити до крихти.
Потім змішуємо крихту з вершковим маслом, викладаємо у форму для випікання, розподіливши суміш.
В розігріту духовку до 180°C потрібно відправити основу для торта з паски на 10-12 хвилин. Потім її можна використовувати для чизкейка або торта з кремом.
Приготувати десерт
З залишків паски можна зробити простий десерт. Паску потрібно викласти в глибоку місткість, залити йогуртом або згущеним молоком і відправити в холодильник, щоб підсохле тісто просочилося вологою.
В кінці десерт можна прикрасити ягодами чи натертим шоколадом.
Грінки на сніданок
Для такого способу необхідно нарізати паску потрібного розміру, обмокати в яєчної суміші та обсмажити з двох боків.
Далі такі грінки можна смачно їсти на сніданок.
Чому не можна викидати
Загалом перед приготуванням бажано розрахувати свої сили і зробити саме стільки пасок, щоб з’їсти їх усі до єдиної.
Наші предки часто закопували залишки великодньої їжі, а випічкою підгодовували птахів. У жодному разі не можна викидати залишки паски чи іншої освяченої їжі у відро для сміття.
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