Чому домашній майонез менш корисний, ніж магазинний? Про це розповіли американські експерти у своєму Звіті з харчових продуктів, передає НСН з посиланням на Факти.

Ми часто використовуємо майонез в нашому раціоні: в салатах, гарячих стравах і сендвічах. І доволі часто люди його роблять самі, бо думають, що так корисніше.

Але фахівці пояснили, що майонез – це суміш олії, яєчного жовтка, кислої рідини, наприклад лимонного соку або оцту, та гірчиці.

Хитрість приготування майонезу полягає в емульгуванні – об’єднанні речовин, що важко змішуються.

За словами експертів, корисним або шкідливим майонез робить якість інгредієнтів і кількість цукру і солі, консервантів і підсилювачів смаку в складі. Фахівці зробили акцент саме на якості.

Чим небезпечний домашній майонез

Домашній майонез пов’язаний з ризиком зараження сальмонельозом. Саме тому не рекомендується вживати сирі або недоварені яйця, – радять фахівці.

За їхніми словами, щоб домашній майонез був безпечний, під час його приготування варто використовувати тільки пастеризовані яйця або яєчні продукти.

До складу майонезу також входять кислоти, що знижують рівень бактерій, наприклад, оцет або лимонний сік. Але сподіватися на цей факт не варто: незважаючи на кислоти в складі, домашній майонез може містити бактерії сальмонели.

Крім того, майонез переважно складається з рослинної олії, а тому містить багато жиру і калорій. Отже, при виборі майонезу вам потрібно буде враховувати свої цілі в дієті.

Однак майонез має й корисні для здоров’я властивості. Він містить вітамін Е, який підтримує здоров’я серця, і важливий для згортання крові вітамін K.

Майонез також можна приготувати з корисних жирів, таких як лляна олія, що містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я мозку, серця та шкіри. Зберігати такий продукт в холодильнику можна не довше 3-4 днів.

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