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Народна страва фучки: як її приготувати

Журналіст
фучки
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Фучки – це коржики або оладки із квашеної капусти. Зазвичай вони подаються як додаток до перших страв., повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Народна страва фучки: інгредієнти

  • Квашена капуста – 250 г
  • Борошно – 200 г
  • Молоко – 250 мл
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
фучки

Ілюстративне фото

  • Сіль – щіпка
  • Цукор – ½ ч. ложки
  • Сода – ¼ ч. ложки
  • Олія для смаження

Народна страва фучки: спосіб приготування

У мисці з’єднайте яйця, сіль, цукор і добре збийте – до однорідного стану. Борошно просійте в окремий посуд, додайте соду. Потім змішайте його з яйцями. Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.

Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулину наріжте дрібно. Додайте капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішайте та дайте постояти 20 хвилин.

Розігріваємо сковороду на вогні, додаємо олію для смаження. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо до золотистого кольору з двох сторін. Готові фучки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Потім викладаємо на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.

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