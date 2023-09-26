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Яблучний оцет в домашніх умовах: простий рецепт

Яблучний оцет
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Необов’язково купувати яблучний оцет у магазинах. Цей корисний і смачний продукт можна приготувати вдома. Окрім користі для здоров’я, яблучний оцет також широко використовується в кулінарії. Про це пише ТСН, передає НСН.

Яблучний оцет в домашніх умовах: простий рецепт

Інгредієнти з розрахунку на 1 кг яблук:

  • один кілограм яблук,
  • дві столові ложки цукру,
  • півтора літра води,
  • марля.

Спосіб приготування:

  1. Яблука ретельно помийте, можна обрізати шкірку, а можна залишити. Розріжте їх та видаліть кісточки та серцевину. Наріжте яблука на невеликі шматочки.
  2. Візьміть будь-яку каструлю, за винятком алюмінієвої додайте туди цукор та воду.
  3. Поставте сироп на середньому вогні, помішуйте його до тих пір, поки цукор повністю розчиниться у воді та сироп стане прозорим.
  4. Додайте нарізані яблука до сиропу і прокип’ятіть декілька хвилин.
  5. Після того, як яблука стали м’якими, вимкніть вогонь і поставте місткість з сиропом та яблуками в темне місце, періодично помішуючи масу.
  6. Через два тижні процідити масу через друшляк, а потім через складену в декілька шарів марлю
  7. Потім перелити отриману рідину в місткість ще більшого обсягу, щоб вона  була наповнена 7-8 см не досягаючи краю.
  8. Знову поставте місткість в темне тепле місце на 14 днів.
  9. Після закінчення цього терміну, процідіть суміш.
  10. Обережно розлийте  в пляшки та зберігайте натуральний яблучний оцет в темному, прохолодному місці.

Користь яблучного оцету:

  • сприяє нормалізації травленню,
  • містить в собі велика кількість калію,
  • сприяє нейтралізації натрію і відновленню артеріального тиску,
  • захищає від накопичення рідини в організмі, допомагає позбавитися від хронічної втоми,
  • сприяє детоксикації після вживання алкоголю і паління,
  • знищує шкідливі бактерії й віруси в організмі,
  • допомагає схудненню.

Потрібно пам’ятати, що оцет є кислотою, тому вживати його можна лише розведеним та після консультації з лікарем.

Забороняється вживати оцет людям, з гастритом,  виразковою хворобою шлунка, кишківника. Гепатит, цироз печінки та проблеми з нирками також є протипоказаннями для його вживання. Також не варто давати оцет дітям.

Раніше ми писали: Замість шарлотки – як приготувати заливний яблучний пиріг «Пломбір»

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