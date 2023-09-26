Необов’язково купувати яблучний оцет у магазинах. Цей корисний і смачний продукт можна приготувати вдома. Окрім користі для здоров’я, яблучний оцет також широко використовується в кулінарії. Про це пише ТСН, передає НСН.
Яблучний оцет в домашніх умовах: простий рецепт
Інгредієнти з розрахунку на 1 кг яблук:
- один кілограм яблук,
- дві столові ложки цукру,
- півтора літра води,
- марля.
Спосіб приготування:
- Яблука ретельно помийте, можна обрізати шкірку, а можна залишити. Розріжте їх та видаліть кісточки та серцевину. Наріжте яблука на невеликі шматочки.
- Візьміть будь-яку каструлю, за винятком алюмінієвої додайте туди цукор та воду.
- Поставте сироп на середньому вогні, помішуйте його до тих пір, поки цукор повністю розчиниться у воді та сироп стане прозорим.
- Додайте нарізані яблука до сиропу і прокип’ятіть декілька хвилин.
- Після того, як яблука стали м’якими, вимкніть вогонь і поставте місткість з сиропом та яблуками в темне місце, періодично помішуючи масу.
- Через два тижні процідити масу через друшляк, а потім через складену в декілька шарів марлю
- Потім перелити отриману рідину в місткість ще більшого обсягу, щоб вона була наповнена 7-8 см не досягаючи краю.
- Знову поставте місткість в темне тепле місце на 14 днів.
- Після закінчення цього терміну, процідіть суміш.
- Обережно розлийте в пляшки та зберігайте натуральний яблучний оцет в темному, прохолодному місці.
Користь яблучного оцету:
- сприяє нормалізації травленню,
- містить в собі велика кількість калію,
- сприяє нейтралізації натрію і відновленню артеріального тиску,
- захищає від накопичення рідини в організмі, допомагає позбавитися від хронічної втоми,
- сприяє детоксикації після вживання алкоголю і паління,
- знищує шкідливі бактерії й віруси в організмі,
- допомагає схудненню.
Потрібно пам’ятати, що оцет є кислотою, тому вживати його можна лише розведеним та після консультації з лікарем.
Забороняється вживати оцет людям, з гастритом, виразковою хворобою шлунка, кишківника. Гепатит, цироз печінки та проблеми з нирками також є протипоказаннями для його вживання. Також не варто давати оцет дітям.
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