Рецепт дня: «Класичний суп харчо»

Суп дуже пряний, помірно гострий, з великою кількістю часнику та зелені. Він набагато густіший за інші супи.

У традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі «Класичний суп харчо». Запашний та наваристий він є справжньою гордістю грузинської кухні.

«Класичний суп харчо» – рецепт

Інгредієнти:

Яловиче м’ясо на кістках 600-700 г.

Картопля – 3 шт. Рис – 50 г.

Головки цибулі – 2 шт.

Часник – 4-5 зубчиків.

Томатна паста – 4 ст. ложки.

Хмелі-сунелі – 3 ч. ложки.

Сіль, чорний мелений перець, олія – за смаком.

Зелень – пучок.

Сметана

Спосіб приготування:

1. Налити в ємність (каструлю) приблизно 2,5 літри холодної води (або окропу, щоб отримати м’якше відварене м’ясо) і викласти в неї яловичу кістку. Поставити закипати на вогонь сильної інтенсивності, після чого негайно перевести в слабкий (для міцності бульйону).

2. У міру закипання вмісту ємності прибрати піну, домагаючись прозорості майбутнього супу, додати сіль і зменшити вогонь. Варити м’ясо на кісточці до готовності (орієнтовно – 1,5 години, трохи більше).

3. Поки вариться м’ясо, приготувати томатну піджарку для супу: спочатку почистити і подрібнити цибулю. Нарізані овочі трішки обсмажити на олії. До них додати томатну пасту, насипати чорний перець та хмелі-сунелі. Перемішати і обсмажити ще близько 5 хвилин.

4. Перед додаванням рису промити його і залити теплою водою на 20-25 хвилин. Готову яловичу кістку вийняти, очистити її від м’яса, м’ясо порізати на шматки і покласти назад.

5. Додати рис, ємність поставити на вогонь.

6. Поки вариться рис, нарізати картоплю кубиками, попередньо помивши та очистивши овочі.

7. Хвилин через 10 після відправки рису до супу додати картоплю, проварити ще 5 хвилин.

8. Потім викласти томатну піджарку та подрібнений часник, варити ще близько 10 хвилин.

8. У готовий суп харчо додати подрібнену зелень.

9. Також можна додати до страви сметану.за смаком.

10. Подати до столу.

Смачного!

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