Яке морозиво не варто купувати – поради експерта

Морозиво – це улюблений десерт дорослих та дітей, який тане у роті та завжди радує. Але не всі сорти ласощів корисні для здоров’я. Яке морозиво не варто купувати

Яке морозиво найкраще не купувати, розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурік, повідомляє НСН.

Як вибирати морозиво з користю для здоров’я

Найголовніше – читайте етикетку морозива, з написаним там складом продукту. Найкраще морозиво – це ДСТУ 4733 . Це означає, що у складі лише молочна сировина.

Дивіться склад продукту. Найкраще, якщо на першому місці стоять молочні інгредієнти, це означає, що їх там найбільше.

Звертайте увагу на інгредієнти. Якщо у складі незбиране молоко – це означає з-під корови, якщо відновлене – означає з порошку.

Вивчайте калорійність продукту. У рядку вуглеводів зазначено кількість цукру, а в рядку жирів іноді

згадуються трансжири, що дуже небажано для здоров’я.

Яке морозиво не варто купувати

Якщо на упаковці вказано ДСТУ 4735, то тут молочні жири можуть бути замінені на рослинні (немолочні). Іншими словами, це морозиво, в яке додають пальмову та кокосову олію, тому воно має менш насичений смак, швидко тане і досить рідку текстуру.

ДСТУ 4734 – означає, що у складі фруктово-ягідна сировина. Це плодово-ягідне морозиво чи фруктовий лід.

Дивіться на прикладі двох продуктів, у чому різниця у складі.

Як ми повідомляли раніше, в Україні стартує новий проект, в рамках якого батьки зможуть отримати кошти на оздоровлення та відпочинок дітей.

9 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм “гроші ходять за дитиною” при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки

В Україні стартує новий проект, в рамках якого батьки зможуть отримати кошти на оздоровлення та відпочинок дітей.

9 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм “гроші ходять за дитиною” при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Відтепер родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах – проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації, знаходяться в зоні активних бойових дій, знаходяться на кордоні з російською федерацією, є малозабезпеченими та мають дітей, які належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї, зможуть отримувати кошти для оздоровлення та відпочинку.

До переліку цих територій відносяться: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська області.

Для того, щоб скористатися послугою, батьки (особи, що їх замінюють), в яких проживають такі діти, зможуть отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14,165 тис. грн) для дітей віком 6-18 років.

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