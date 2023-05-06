Яка рослинна олія найшкідливіша для смаження – розповіли експерти

На сьогоднішній день в магазинах є різні види олій. Експерти розповіли, яка рослинна олія найшкідливіша для смаження і може нашкодити здоров’ю

Соняшникова олія – найпопулярніша в раціоні більшості людей. Вона найдоступніша за ціною. Однак варто знати, що корисна ця олія тільки у свіжому вигляді, а при термічній обробці стає небезпечною для здоров’я.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Яка рослинна олія найшкідливіша для смаження

Також небезпечними при термічній обробці стають гарбузова, арахісова, мигдальна, конопляна, гірчична, лляна, кунжутна, ріпакова олія, а також олії волоського горіха та виноградних кісточок. Всі ці види рослинних олій потрібно вживати у свіжому вигляді, додаючи їх у салати, соуси та інші закуски.

А для смаження найбезпечніше використовувати оливкову рафіновану, кукурудзяну та кокосову олію. Також корисно смажити на топленому вершковому маслі, олії авокадо та будь-якому тваринному жирі. Не дарма наші бабусі раніше використовували сало для смаження, адже це натуральний продукт, який і смак страв покращує, і містить багато корисних насичених кислот.

Шкідливими рослинні олії стають при високих температурах, коли починають виділяти канцерогени. Саме тому вживання смажених продуктів підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку та метаболічного синдрому.

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