«Дуже калорійний продукт» – розвінчано основний міф про корисність меду

Мед, попри заяви про його корисність, є дуже калорійним продуктом. Якщо ви бажаєте схуднути, слід обмежити його добове споживання

Про це розповіла у Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова, повідомляє НСН

Що таке мед?

Мед – це сахароза (з глюкозою та фруктозою), яку бджілка збирає у вигляді нектару та несе у своєму дзьобику. А в дзьобі містяться певні ферменти, які відокремлюють також фруктозу від глюкози.

Саме тому в меді міститься приблизно 40% фруктози, 40% глюкози та сахарози (яка не встигла роз’єднатися). Тому мед – це також цукор. Якщо ви рахуєте калорії для схуднення, обов’язково враховуйте мед.

Чим корисний мед для організму

Мед містить велику кількість вітамінів: провітамін А, усі вітаміни групи В, вітаміни С, Е, К. Крім того, у ньому містяться такі мікроелементи, як магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо.

Вживання меду допомагає збільшити витривалість організму, тому його рекомендують вживати спортсменам. Вживання меду – це давній та перевірений метод, який допомагає заснути та сприяє міцному сну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НУТРИЦІОЛОГ, БІОЛОГ | ОХОРОНЕЦЬ ЗДОРОВ‘Я Ворошилова Сніжана (@nutritionist_voroshylova)

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