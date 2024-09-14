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Тег:
Економіка
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Дорожчає продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя

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Журналіст
Дорожчає продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя

Дорожчає продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя. Ціни ростуть і ростимуть далі через посуху.

Мова про каву. А саме про арабіку і робусту.

Чому дорожчає продукт

Дорожчає продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя

Посуха, яка охопила Бразилію, вплинула на вартість кави на світових ринках. Зерна стали дорожчими. При чому, ціни вгору поповзли, як на арабіку, так і робусту. Про це пише gsminfo.com.ua, передають «Новини України – НСН».

За останній час активний контракт на робусту зріс на 3.2%. Її запаси стрімко зменшуються. Аналогічна ситуація і з арабікою, – зазначають експерти ринку.

Вказується, що запаси кави на світових маркетплейсах різко знизилися на 34 тисячі мішків.

Експерти зазначають, що проблема бразильської кави не тільки в її відсутності, а й у тому, що високі температури вплинули на її якість.

За попередніми прогнозами, цьогорічний врожай у Бразилії дуже поганий, тож імовірно кількість бразильської кави на полицях лише зменшуватиметься. Тож її вартість зростатиме. Це стосується як продукції в магазинах, так і готової кави в закладах, – вказують експерти

Як пише портал, ситуація ускладнюється й тим, що В’єтнам, який також є світовим виробником кави, значно скоротив пропозицію на ринку через низький урожай і ризики, пов’язані з транспортуванням вантажів через Червоне море.

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