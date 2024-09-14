Дорожчає продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя. Ціни ростуть і ростимуть далі через посуху.

Мова про каву. А саме про арабіку і робусту.

Чому дорожчає продукт

Посуха, яка охопила Бразилію, вплинула на вартість кави на світових ринках. Зерна стали дорожчими. При чому, ціни вгору поповзли, як на арабіку, так і робусту. Про це пише gsminfo.com.ua, передають «Новини України – НСН».

За останній час активний контракт на робусту зріс на 3.2%. Її запаси стрімко зменшуються. Аналогічна ситуація і з арабікою, – зазначають експерти ринку.

Вказується, що запаси кави на світових маркетплейсах різко знизилися на 34 тисячі мішків.

Експерти зазначають, що проблема бразильської кави не тільки в її відсутності, а й у тому, що високі температури вплинули на її якість.

За попередніми прогнозами, цьогорічний врожай у Бразилії дуже поганий, тож імовірно кількість бразильської кави на полицях лише зменшуватиметься. Тож її вартість зростатиме. Це стосується як продукції в магазинах, так і готової кави в закладах, – вказують експерти

Як пише портал, ситуація ускладнюється й тим, що В’єтнам, який також є світовим виробником кави, значно скоротив пропозицію на ринку через низький урожай і ризики, пов’язані з транспортуванням вантажів через Червоне море.

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