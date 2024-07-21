Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків для тварин

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги у вигляді корму від притулків для тварин. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надає відома благодійна зоозахисна організація UFA/United for Animals.

Благодійники приймають заявки на отримання допомоги від притулків

Заявки приймають від:

притулків

громадських організацій

фондів

у яких є власний притулок і які НЕ отримують допомогу від координаторів свого регіону! (30+ тварин)

Якщо ваш притулок потребує підтримки, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення для отримання необхідної інформації. Ми тут, щоб допомогти! – кажуть благодійники

Посилання на сторінку UFA / United for Animals.

Для опікунів без реєстрації заявки будуть відкриті пізніше, адже кожен опікун може отримати допомогу від нашого фонду раз в 1,5-2 місяці, – обіцяють благодійники

Можливо, вам також буде цікаво: Допомога для ВПО у Сумах, які мають тварин: поновлено реєстрацію