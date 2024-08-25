Для кращого зберігання взимку, потрібно точно знати коли треба викопувати картоплю. Які ознаки вказують на це.

Для того, щоб врожай картоплі зберігався якнайдовше, при його викопуванні треба орієнтуватися не на сусідів, а на конкретні ознаки.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НаПенсії..

Першою ознакою, що настав час копати, є розкладене, пожовкле й підсохле бадилля картоплі.

Про всяк випадок з різних ділянок городу викопайте кілька кущів і подивіться, чи легко бульби відстають від бадилля і чи не лущиться шкірка. Якщо так — настав час копати. Також потрібно подивитися на розмір коренеплодів – він має відповідати сорту.

Викопувати картоплю в серпні чи почекати – що краще для зберігання взимку

Копати картоплю краще в суху та сонячну погоду, але в жодному разі не в жарку. Добре працювати вилами.

Після викопування картопі потрібно її просушити. У суху теплу погоду це можна зробити прямо на полі, розклавши картоплю тонким шаром. У спекотну погоду достатньо залишити картоплю сушитися на день-два.

Якщо на картоплі багато механічних пошкоджень, залиште їх у холодному місці приблизно на три тижні, але не під сонцем. За цей час ушкодження заживуть.

Для зберігання цілу картоплю та пошкоджену потрібно розділити. Також картоплю варто розсортувати.

Приблизно за тиждень до викопування можна скосити бадилля, але агрономи не дійшли єдиної думки щодо необхідності такого заходу.

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