У мережі оприлюднили нові фото і відео, як виглядає зараз унікальний степовий Токівський водоспад, що на Дніпропетровщині на межі Криворізького і Нікопольського районів.

Світлини і відео з’явилися у Фейсбук-пабліку Токівський водоспад. Їх оприлюднив Yrij Sergejzuk, передають «Новини України – НСН».

Можна побачити, що у водоспаді значно поменшало води – на фото бачимо оголене і сухе каміння.

А навколо водоспаду – все випалено. Замість зеленої трави і квітів – чорне попелище.

Автор знімків і відео припускає. Що це – справа рук любителів шашликів, які, вірогідно, влаштували пожежу ненавмисно. Але точна причина невідома.

У коментарях до допису люди підтверджують, що на водоспад зараз боляче дивитися.

Ми також їздили туди і були в шоці, не впізнали одразу. Купа сміття це навіть мало сказано. Все вигоріло чорне і самої води стало менше. Наскільки змогли ми прибрали сміття там де були але це краплина в морі. Сьогодні прибрали а завтра знову насмітять. Боляче дуже за природу, це ж наш дім, – написала, зокрема, Ірина Конищева

Ось так виглядає зараз унікальний степовий Токівський водоспад: фото, відео

Хтось випалив територію.

Значно поменшало води.

Токівський водоспад – що про нього відомо

Токівський водоспад на річці Кам’янка, що на Дніпропетровщині – унікальна пам’ятка природи.

Це справжнє природне диво. Вважається, що це чи не єдиний водоспад у степовій Україні. Надзвичайно мальовничий куточок, який раніше був прекрасним у будь-яку пору року.

До того ж знаходиться в історичних місцях, які пам’ятають кіммерійців, скіфів та козацьку добу. Край, оповитий легендами й оспіваний у піснях.

Тут знаходився зимівник останнього гетьмана запорожців Петра Калнишевського. Зовсім поруч – всього у 16 км – розташовувалася Нова Січ, яку зруйнували московити, а згодом радянська влада знищила і те, що залишалося, затопивши історичні місця Каховським водосховищем. Також недалеко від Токівських водоспадів є ще одна пам’ятка – могила легендарного кошового отамана Івана Сірка.

Географи впевнено називають це явище річковими порогами в мініатюрі, оскільки гранітні брили на берегах піднімаються у висоту до 1,5 м. Скельні виходи червоного граніту височіють на 30 м. Загальна висота водоспаду – близько 6 м., протяжність – близько 30 м. Довжина ділянки з порогами, де й утворюється каскадний водоспад – близько 14 метрів.

Ця територія – геологічна пам’ятка. Її офіційна назва «Мальовничий каньйон на річці Кам’янка в токівських гранітах». Ландшафтний заказник «Кам’янський прибережно-річковий комплекс» на правому березі Кам’янки входить до складу каньйону.

Тут знаходиться і орнітологічний заказник. Вчені виявили в цій місцині багато рослин, які занесені до Червоної книги.

Особливо мальовничий водоспад навесні, коли рівень води досягає максимуму. Це унікальне явище приваблює багатьох людей.

“Магія води та каменю”, – так описують враження від локації багато туристів в соцмережах.

До речі, ще одна назва водоспаду – «Червоні камені». Це тому що тут багато червоного граніту.

Серед мальовничих порогів є лагуни, в яких можна купатися в теплу пору року. Їх глибина не більше метру.

Дерев біля водоспаду завжди було небагато – переважали кущі і трав’яна рослинність.

Біля водоспаду – Токівський кар’єр, де видобували рідкісний червоно-чорний граніт. Кар’єр вже було затоплено, і він перетворився на озеро з подекуди марсіанськими пейзажами.

Легенди Токівського водоспаду

З Токівським водоспадом пов’язано багато легенд. Одна з них про Кімерійську царівну Тамріс і її намисто.

Кажуть, що у сиву давнину, коли дніпровські степи населяли племена кіммерійців, жила у цьому краї юна Тамірис – донька хороброго царя Кімра. Якось царівну переслідували скіфи, і на її шляху з’явилася степова річка. Дівчина кинулася за порятунком до річки, а та попрохала навзамін подарувати їй своє намисто. Тамірис кинула намисто у воду. Переправившись на інший берег, вона помчала далі, не сподіваючись на диво. Але кінь її вже ледве скакав від утоми.

Дівчина озирнулася і побачила, що скіфи вже домчали до річки і з розмаху скочили у неї, аж бризки полетіли на всі боки з під копит коней. Та зненацька почувся страшенний грім, земля навколо річки затремтіла і здибилася камінням, яке накрило переслідувачів кіммерійки. Степом пронісся страшенний порив вітру, підсилюючи страхітливий гуркіт. Враз все стихло, і озирнувшись назад Тамірис побачила, що води раніше тихої степової річки сяяли золотими іскрами, вигравали кришталем ніби й справді її прикрасило намисто кіммерійської царівни. Так з’явився водоспад на річці Кам’янці, котра впадає в Базавлук – притоку Дніпра.

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