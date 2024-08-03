В Україні з’явилися три нових види тварин: чим вони загрожують

В Україні з’явилися три нових види тварин в останнє десятиліття. Раніше ці тварини тут не жили.

Про це розповідає BBC News Україна, передають «Новини України – НСН».

Зазначається що тварин, про які мова піде нижче, можна зустріти доволі часто – навіть у київських парках.

Про кого йдеться?

Три нових види тварин в Україні

Червоновуха черепаха

Цей вид походить з Америки і живе на півдні США, але зараз цих тварин заводять і в якості домашніх улюбленців. Через те, що ці черепахи живуть довго і в дорослому віці набувають значних розмірів їх часто позбуваються. Хтось несе до зоопарку, а хтось — просто викидає.

Так чи інакше в Україні їх популяції стрімко зростає. І це не пов’язано з їх розмноженням, адже на нашій території для цього несприятливий клімат. Ці тварини комфортніше почувають себе у більш спекотних умовах.

Тобто ті червоновухі черепахи, які зараз є в українській природі, – це тварини, яких безпосередньо туди випустили. А значний природний ріст популяції наразі не очікується.

Водночас вони живуть довго, кілька десятиліть, тому можуть створити певні проблеми. І одна з найнебезпечніших — джерело та поширення інфекцій для місцевих видів. Також вони можуть змагатися із місцевим видом черепах – європейською болотною черепахою – за їжу і місця під сонцем, там, де черепахи гріються. Або ж поїдати дрібних тварин, які мешкають в тутешніх водоймах.

Каштанова мінуюча міль

Це дрібний метелик, який живе на Балканах. Він мешкає на рослинах гіркокаштану, або кінського каштану. В Україні цю рослину всі називають просто каштаном, вона росте в парках.

Гусінь каштанової мінуючої молі робить у листі гіркокаштану ходи, так звані міни.

Всі, хто бачив українські каштани посеред літа або ближче до осені, могли відзначити, що вони виглядають не дуже: листя попсоване, побуріле, нежиттєздатне. Каштани від цього сильно страждають, і причина здебільшого не у спеці та засусі.

Протягом останніх двох десятиліть ця міль активно поширювалася Європою. В Україні її вперше зафіксували 1998 року на Закарпатті і поступово вона поширилася на всю країну.

Ця міль плодиться у величезних кількостях і єдиний ефективний спосіб боротьби – збирати й утилізувати все листя, яке опадає з гіркокаштанів. Але враховуючи кількість цих каштанів на наших вулицях, це зробити навряд чи можливо. А якщо лишити хоча б кілька заражених дерев, міль буде швидко поширюватися.

Єдине, що втішає у цій ситуації, – те, що ця міль, схоже, вражає лише гіркокаштани і на інші дорогі нам рослини не поширюється.

Іспанський слимак

Це великий, до 15 см, рудий слимак. Він походить із Західної Європи, імовірно як раз із Піренейського півострова, де розташована Іспанія.

В Україні він з’явився десь з 2007 року. Головна його небезпека у тому, що він може розмножуватися у великій кількості і з’їдати майже всі українські городні культури. При цьому простих та водночас ефективних засобів боротьби з ним не існує.

Один зі способів боротьби зі слимаками це збирання їх вручну, але це ресурсозатратний і довгий процес. Також ще намагаються боротися з ним якимись речовинами, отрутами, але це теж буває важко технічно реалізувати.

Водночас в Україні майже немає природних ворогів, які б ефективно знижували їх чисельність.

На відміну від червоновухих черепах, які є лише там, де їх викинули люди, іспанський слимак і каштанова міль активно поширюються.

Але, на думку вчених, через якийсь час їхня чисельність почне знижуватися, бо на них почнуть полювати хижаки або серед них поширяться інфекційні захворювання. Природні системи здатні до саморегуляції. Але як скоро це буде – прогнозувати складно.

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