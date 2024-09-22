Теплий понеділок: якою буде погода в Україні 23 вересня

Погода в Україні 23 вересня буде майже по-літньому теплою. Переважно без опадів. Дощ очікується тільки на півдні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі і синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

Погода в Україні 23 вересня – прогноз від “Укргідрометцентру”

У понеділок, 23 вересня, погода в Україні буде сонячною. Опади прогнозуються лише на півдні.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Криму місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах +6…+11°C, на узбережжі морів буде +11…+16°C. Водночас вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25°C, у центральних, південних і східних областях прогріє до +27°C. У Карпатах вночі очікується +3…+8°C, а вдень +15…+20°C.

На Київщині та у столиці невелика хмарність, без опадів. Температура в області вночі буде +6…+11°C, вдень +20…+25°C. У Києві вночі прогнозується близько +10°C, а вдень +22…+24°C.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами Наталки Діденко, понеділок в Україні очікується теплим, +23+27 градусів, сонячним, лише в Криму пройдуть місцми дощ з грозою.

У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів, буде тепло, близько +25 градусів.

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