Метеор над Україною пролетів уночі: у мережі показали дивовижні відео

Зокрема незвичайне явище побачили мешканці Києва та Харкова, передають «Новини України – НСН».

Над Україною в ніч проти 17 серпня літали не лише ‘Шахеди’ і ракети. А можна було побачити ще й, вірогідно, метеор.

Відповідні кадри оприлюднили у низці телеграм-каналів.

На кадрах можна побачити, як у небі летить яскраве небесне тіло. Крім того, чітко видно його ‘хвіст’.

Метеор над Україною: відео

Поки що не було офіційних коментарів з приводу того, що саме пролетіло над Україною. У мережі припускають, що це метеор. Водночас звучать думки, що міг упасти супутник.

Що таке метеор

Метеор – це явище, що виникає під час згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет або астероїдів). Тому будь-яка ‘падаюча зірка’ – це в основному метеор.

Натомість метеорит – це тверде тіло космічного походження, що впало на поверхню Землі чи іншого космічного тіла із космосу.

Нагадаємо, природа не вперше дивує українців останнім часом. Так, зокрема Не тільки зорепад Персеїди, а й Північне сяйво в небі над Україною спостерігали вночі 13 серпня (фото)

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