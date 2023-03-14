У Карпатському заповіднику розцвіли рідкісні крокуси – неймовірні фото

У Карпатському заповіднику розпустилися одні з найбільш витончених первоцвітів – крокуси. Усі 7 видів, які поширені в України, є рідкісними та занесені до Червоної книги

Про це пишуть на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook, повідомляє НСН

Що відомо про крокуси в Україні

Назва “крокус” походить від грецького слова “kroke”, що в перекладі означає “нитка”. Інакше квіти ще називають шафраном – з арабської “жовтий”. У рослини справді є ниткоподібні жовто-оранжеві приймочки.

У світі нараховують близько 80 видів крокусів, сім з яких ростуть в Україні. Серед них:

шафран Гейфелів

шафран банатський

шафран сітчастий

шафран кримський

шафран вузьколистий

шафран гарний

шафран Палласів

Такі шафрани, як банатський, гарний і Палласів цвітуть восени, коли спостерігається гострий дефіцит квітів. Цікаво, що розпускаються вони лише за наявності сонця.

Усі ці види є рідкісними, та занесені до Червоної книги України.

Шафран використовують у виробництві парфумерії, у медицині, у текстильній промисловості для фарбування тканин, адже це натуральний барвник жовтого кольору.

У березні масове цвітіння рідкісного шафрану Гейфеля можна побачити на території Долини нарцисів у місті Хуст. Також, на колекційній ділянці центральної садиби Карпатського біосферного заповідника в Рахові, де крім цього виду, масово квітнуть різні сорти шафрану золотистого, весняного, Зібера, Томазіні.

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