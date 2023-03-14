У Карпатському заповіднику розцвіли рідкісні крокуси – неймовірні фото

У Карпатському заповіднику розпустилися одні з найбільш витончених первоцвітів – крокуси. Усі 7 видів, які поширені в України, є рідкісними та занесені до Червоної книги
Про це пишуть на сторінці Карпатського біосферного заповідника у Facebook, повідомляє НСН
Що відомо про крокуси в Україні
Назва “крокус” походить від грецького слова “kroke”, що в перекладі означає “нитка”. Інакше квіти ще називають шафраном – з арабської “жовтий”. У рослини справді є ниткоподібні жовто-оранжеві приймочки.
У світі нараховують близько 80 видів крокусів, сім з яких ростуть в Україні. Серед них:
- шафран Гейфелів
- шафран банатський
- шафран сітчастий
- шафран кримський
- шафран вузьколистий
- шафран гарний
- шафран Палласів
Такі шафрани, як банатський, гарний і Палласів цвітуть восени, коли спостерігається гострий дефіцит квітів. Цікаво, що розпускаються вони лише за наявності сонця.
Усі ці види є рідкісними, та занесені до Червоної книги України.
Шафран використовують у виробництві парфумерії, у медицині, у текстильній промисловості для фарбування тканин, адже це натуральний барвник жовтого кольору.
У березні масове цвітіння рідкісного шафрану Гейфеля можна побачити на території Долини нарцисів у місті Хуст. Також, на колекційній ділянці центральної садиби Карпатського біосферного заповідника в Рахові, де крім цього виду, масово квітнуть різні сорти шафрану золотистого, весняного, Зібера, Томазіні.
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