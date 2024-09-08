Незважаючи на те, що на календарі – вересень, в Україні досі триває метеорологічне літо. Стало відомо, коли воно закінчиться і почнеться осінь.

Про це розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок, передають “Новини України – НСН”.

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь

За словами експерта, метеорологічне літо завершиться тоді, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря буде становити 15°С.

“Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо проходить і настає метеорологічна осінь. Зараз триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз – “бабине літо”. Це не поєднується”, – пояснила Кривобок.

Вона уточнила, що погода, схожа на нинішню (із денними температурами близько 23-28 градусів за Цельсієм), може панувати приблизно до 10-11 вересня. Хоча дещо прохолодніше вже стає у Карпатах (вночі – 7-13°С, вдень – 17-22°С)

“Після цього над західною Європою буде формуватися циклон і його атмосферні фронти будуть переносити на наші території опади. Відтак, починаючи з 10-11 вересня у західних областях будуть дощі, після чого атмосферні фронти переміщуватимуться у східному напрямку. Тому в центральних і, подекуди, у північних областях можуть бути дощі. Схід України залишатиметься без опадів”, –розповіла синоптик.

Стало відомо, коли в Україні завершиться метеорологічне літо і почнеться осінь

Що таке “бабине літо” й коли воно може бути

Кривобок пояснила, що так зване “бабине літо” – це періоди теплої та сухої погоди восени, коли переважає антициклональний характер погоди (без опадів, ясне небо, сонце світить).

При цьому офіційно такого терміну не існує (теплі й сухі дні восени спеціалісти називають просто “періодом теплої та сухої погоди”).

Тобто “бабине літо” це народна назва, яку вживають люди в побуті, між собою, на позначення теплої погоди восени (пов’язаної з антициклоном або антициклональним характером погоди – без опадів).

Джерело: РБК-Україна.

Ще новини України: Похолодання та заморозки – прогноз погоди на вересень від синоптиків