Чому сонце червоніє під час заходу? Це питання хвилює людей протягом багатьох століть. І якщо раніше вони шукали цьому явищу якісь містичні чи релігійні пояснення, то зараз вже існує цілком наукова відповідь. Розповідаємо про це.

Чому сонце червоніє під час заходу:?

Насправді цьому є досить просте пояснення – такі закони фізики в атмосфері.

Роз’яснюємо.

Не дивлячись на те, що людське око сприймає сонячне світло як біле, воно містить у собі сім основних кольорів. Зокрема, їх можна побачити під час такого фізичного явища як веселка. Кожен окремий такий колір є електромагнітною хвилею, що має певну довжину (тобто кожна хвиля має свою довжину).

Ці хвилі ми сприймаємо по-різному, в залежності від товщини атмосферного повітря. До прикладу, коли сонце в зеніті і електромагнітні хвилі падають прямо на нас, ми сприймаємо їх білими. Це пов’язано з тим, що в такі моменти товщина електромагнітних хвиль, яка впливає на заломлення світла, найменша. Усі сім основних кольорів (тобто електромагнітних хвиль) змішуються і в результаті ми бачимо лише один – білий.

Але під час заходу сонця ситуація змінюється. Чим ближче світило опускається до лінії горизонту, тим через товстіший шар атмосфери (вода, частинки пилу тощо) необхідно проходити сонячним променям, – внаслідок цього вони ще більше розсіюються. Оскільки саме червоний колір має найдовшу довжину хвилі, то він найменше піддається розсіюванню (в той час як інші кольори швидко розсіюються в атмосфері). В результаті, наше око сприймає саме цей колір призахідного неба.

Як висновок, звідси випливає дуже цікавий факт: у різних куточках світу в той самий час людське око сприймає сонячне світло по-різному. Наприклад, в той час як українець бачить небо білим (бо сонце в зеніті), житель Японії (між Україною та Японією різниця в часі 5 годин) може сприймати його червоним (оскільки сонце опускається до горизонту).

До речі: аналогічні процеси відбуваються і під час світанку.

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